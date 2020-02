The Black Crowes met jubileumtour naar AFAS Live

The Black Crowes komen naar Nederland! De Amerikaanse band staat aankomend najaar in AFAS Live ter viering van de dertigste verjaardag van debuutalbum ‘Shake Your Money Maker’.

The Black Crowes naar AFAS Live

Goed nieuws voor fans van The Black Crowes! De band rond de broers Chris en Rich Robinson is terug en reist aankomend najaar naar Amsterdam voor een concert in AFAS Live. De show is onderdeel van de ‘Shake Your Money Maker UK & European Tour’, ter viering van het dertigjarig jubileum van het debuutalbum van de groep.

De formatie, die vorig jaar zijn comeback maakte nadat de gebroeders Robinson eerder nog aangaven nooit meer samen te willen spelen, betreedt het Amsterdamse podium op woensdag 28 oktober 2020. Tijdens de show wordt debuutalbum ‘Shake Your Money Maker’ in zijn geheel gespeeld en komen uiteraard alle hits voorbij.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 7 februari in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Baby here I am! #TheBlackCrowes komen op woensdag 28 oktober naar #AFASLive met hun tour die in het teken staat van het 30-jarig jubileum van het debuutalbum #ShakeYourMoneyMaker ?

De kaartverkoop voor dit concert begint 7-2 om 9:00. Check meer info op https://t.co/QlIy1u6mO8 pic.twitter.com/h1epb4edu9 — AFAS Live (@AFASLive) February 3, 2020

Bron: AFAS Live

