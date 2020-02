Bad Religion viert veertigjarig bestaan in Paradiso

Bad Religion komt naar Nederland! De iconische punkrockband bestaat veertig jaar en reist in juni naar Amsterdam voor een show in Paradiso.

Bad Religion naar Paradiso

Goed nieuws voor fans van Bad Religion! De Californische band viert dit jaar zijn veertigste verjaardag en strijkt in juni in Amsterdam neer met zijn ’40th Anniversary Tour’. De punkrockband, met originele leden Greg Graffin, Brett Gurewitz en Jay Bentley nog altijd in de gelederen, betreedt het Amsterdamse podium op woensdag 17 juni 2020.

Concertkaarten

Tickets voor de jubileumshow zijn per direct verkrijgbaar via de website van Paradiso Amsterdam. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Dit jaar bestaat @BadReligion precies veertig jaar. Dat viert de punkband uit Los Angeles met een tour, welke op woensdag 17 juni Paradiso aandoet: https://t.co/JKs9xOYSfV. Tickets zijn vanaf nu te koop. — Paradiso Amsterdam (@ParadisoAdam) January 31, 2020

Bron: Paradiso Amsterdam

