Dolly Dots kondigen reünie aan met tournee

De Dolly Dots zijn terug! De meidengroep keert aankomend najaar terug voor een reünietour langs Nederlandse theaters en poppodia.

De Dolly Dots gaan touren! De groep, bestaande uit Patty Zomer, Angela Groothuizen, Esther Oosterbeek, Anita Heilker en Angéla Kramers, keert ruim tien jaar na het overlijden van bandlid Ria Brieffies terug op het podium.

De laatste tournee van de dames stamt uit 2008, toen de formatie door Nederland trok met de ‘Goodbye For Now Tour’. De groep keerde in 2016 eenmalig terug op het podium voor een gastoptreden bij De Toppers, waarna het toch weer ging kriebelen. De Dolly Dots beginnen hun tour in september 2020 in Zaandam en eindigen in februari 2021 met twee shows in Carré. De volledige speellijst is hier te vinden.

Concertkaarten

Tickets voor de shows zijn verkrijgbaar via de website van NTK en de websites van de desbetreffende concertlocaties. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

'Wanneer gaan jullie nou eens optreden?', horen ze vaak. Goed nieuws: op 23 januari 2021 staan Dolly Dots met een theatertour in MartiniPlaza Theater! De kaartverkoop is nu gestart. Ga naar de website: https://t.co/6RhMvaVxZr #jubileum #40jaar #welkomingroningen #onsale pic.twitter.com/r8Jf2W0kue — MartiniPlaza (@MartiniPlaza) January 29, 2020

