Hans Teeuwen terug in theater met ‘Nou Lekker Dan’

Hans Teeuwen komt terug met een nieuwe show! De populaire cabaretier reist vanaf maart langs theaters door heel Nederland met zijn nieuwe voorstelling ‘Nou Lekker Dan’.

Hans Teeuwen kondigt nieuwe tour aan

Hans Teeuwen keert terug in het theater! De harde grappenmaker, die vier jaar geleden voor het laatst op de bühne stond met zijn show ‘Echter Rancune’, begint in maart aan een gloednieuwe theatertour met zijn voorstelling ‘Nou Lekker Dan’.

De nieuwe voorstelling geeft een ‘verontrustende blik’ in de geest van de cabaretier: “Nat vlees, likes, liefde, medium Gonnie, kunst, cultuur, inclusiviteit, diversiteit, bistro’s en gedupeerde vrijwilligers. Het voelt allemaal niet goed maar is wel grappig en daar komen de mensen toch op af dus er is geen reden om te veranderen wat eigenlijk diep en diep triest is voor zijn directe omgeving maar de betalende toeschouwer is spekkoper. Nou lekker dan.”

Theatertickets

De volledige speellijst van de nieuwe voorstelling is hier te vinden. Kaarten voor de shows zijn verkrijgbaar via de website van Teeuwen en de websites van de desbetreffende theaters. Zijn de tickets inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Nou lekker dan! #hansteeuwen gaat na vier jaar weer de theaters in met zijn nieuwe programma 'Nou Lekker Dan'. Op 7 en 8 november in #Orpheus!

Ticketverkoop start maandag 3 februari om 10:00 uur! #NouLekkerDan pic.twitter.com/N1vXGmQXix — Theater Orpheus (@TheaterOrpheus) January 29, 2020

Bron: Hansteeuwen.nl

