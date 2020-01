K-popband BTS aankomende zomer naar De Kuip

BTS komt terug naar Nederland! De populaire K-popband reist aankomende zomer naar Rotterdam voor een show in stadion De Kuip.

BTS in zomer naar De Kuip

Groot nieuws voor fans van BTS! De wereldberoemde K-popband keert aankomende zomer terug in Nederland voor een grote show in De Kuip. Het concert van de Zuid-Koreaanse band is onderdeel van de ‘Map Of The Soul Tour’, waar de groep de wereld mee rondreist. De K-popsterren betreden het podium in het Rotterdamse stadion op woensdag 8 juli.

Concertkaarten

Het is vooralsnog niet bekend wanneer de kaartverkoop voor het concert van start gaat. Fans van de band kunnen de website van concertorganisator MOJO in de gaten houden voor meer informatie over de kaartverkoop.

BTS MAP OF THE SOUL TOUR will be their biggest European tour ever with just added Rotterdam show. Stay tuned for more ticket info to come!#BTS #????? #MapOfTheSoulTour pic.twitter.com/oHtQTE08ci — MOJO (@mojoconcerts) January 28, 2020

Bron: MOJO

