Postmodern Jukebox aankomend najaar naar TivoliVredenburg

Postmodern Jukebox komt naar Utrecht! De populaire band brengt zijn ‘Welcome To The Twenties 2.0 Tour’ in oktober naar TivoliVredenburg.

Postmodern Jukebox naar TivoliVredenburg

Met meer dan een miljard views op YouTube is Postmodern Jukebox inmiddels niet meer weg te denken van het platform. De band brengt covers van hedendaagse acts als Katy Perry, Lady Gaga en Miley Cyrus, in de stijlen van vroeger, zoals vintage swing, jazz en ragtime.

Aankomend najaar doet de band de jaren twintig herleven in TivoliVredenburg, tijdens zijn ‘Welcome To The Twenties 2.0 Tour’. Het collectief betreedt het Utrechtse podium op zondag 11 oktober.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 31 januari in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

?? De Amerikaanse feelgoodformatie @PMJofficial brengt de hits van nu in de stijl van toen. Op zondag 11 oktober doen ze dat bij ons in de Ronda!

Tickets haal je vanaf donderdag 10:00 uur via https://t.co/Vig1yBLIue pic.twitter.com/xTbQFG4uxw — TivoliVredenburg (@TiVre_Utrecht) January 28, 2020

Bron: TivoliVredenburg

