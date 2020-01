Sparks aankomend najaar naar Paradiso Amsterdam

Sparks komt naar Nederland! De iconische band van de Amerikaanse broers Ron en Russell Mael staat in oktober 2020 in Paradiso Amsterdam.

Sparks naar Paradiso Amsterdam

Goed nieuws voor fans van Sparks! De Californische band, die inmiddels al ruim vijf decennia actief is, brengt aankomend najaar een bezoek aan Paradiso Amsterdam. De formatie van de gebroeders Ron en Russell Mael betreedt het Amsterdamse podium op zaterdag 17 oktober 2020.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 31 januari in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Paradiso. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Het iconische artrock- en synthpopduo @sparksofficial is terug! In mei staat de release van het nieuwe album 'A Steady Drip, Drip, Drip' op de planning en op zaterdag 17 oktober staat de band in Paradiso. De kaartverkoop start vrijdag om 11:00 uur via: https://t.co/dC0aYg2uSJ — Paradiso Amsterdam (@ParadisoAdam) January 27, 2020

Genre-overschrijdend

De band staat bekend om zijn genre-overschrijdende muziek, die elementen van stijlen als artrock, glamrock, synthpop en new wave bevat. De broers mogen dankzij deze unieke stijl grote namen als Paul McCartney, Johnny Marr en Morrissey tot hun fanbase rekenen. In 2018 was de band voor het laatst in Nederland te bewonderen, voor een concert in TivoliVredenburg Utrecht.

Bron: Paradiso Amsterdam

