Ronnie Flex met nieuw album naar AFAS Live

Ronnie Flex komt naar AFAS Live! De populaire rapper en zanger staat in mei op het Amsterdamse podium, samen met liveband Deuxperience.

Goed nieuws voor fans van Ronnie Flex! De 27-jarige rapper, zanger en producer komt dit voorjaar naar AFAS Live. Ronell Plasschaert, zoals de rapper daadwerkelijk heet, en zijn ondersteuningsband Deuxperience betreden het Amsterdamse podium op vrijdag 15 mei 2020. Het optreden staat in het teken van het nieuwe album van Ronnie, dat dit voorjaar moet verschijnen.

Tickets voor de show gaan op vrijdag 31 januari in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

