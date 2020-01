Oh Sees aankomende zomer naar Paradiso Amsterdam

Oh Sees komt naar Paradiso! De Amerikaanse garagerockband staat in de zomer van 2020 op het podium in de Amsterdamse poptempel.

Oh Sees in zomer 2020 naar Paradiso

Oh Sees komt naar Nederland! De Amerikaanse band rond zanger, songwriter, multi-instrumentalist en producer John Dwyer reist in de zomer van 2020 naar Amsterdam voor een show in Paradiso. De garagerock-formatie betreedt het Amsterdamse podium op donderdag 16 juli 2020. In september 2019 was de groep hier al eerder te vinden.

De rockers zijn aankomende zomer ook te vinden op het podium van festival Welcome To The Village in Leeuwarden, dat tussen 17 en 19 juli 2020 plaatsvindt.

Concertkaarten

Tickets voor de show zijn per direct verkrijgbaar via de website van Paradiso Amsterdam. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Na hun uitverkochte show vorig jaar komt Oh Sees op donderdag 16 juli de grote zaal wederom opschudden met ontembare garagerock. Tickets zijn direct verkrijgbaar via https://t.co/1XPo2UWpc8. — Paradiso Amsterdam (@ParadisoAdam) January 27, 2020

Bron: Paradiso Amsterdam

Foutje gezien? Mail de redactie.​