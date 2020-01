Faith No More in zomer 2020 naar AFAS Live

Faith No More komt terug naar Nederland! De Amerikaanse rockband reist in juli 2020 naar Amsterdam voor een show in AFAS Live.

Faith No More naar AFAS Live

Goed nieuws voor fans van Faith No More! De Amerikaanse band gaat na een pauze van vier jaar weer op tour. Mike Patton en co. komen aankomende zomer naar Nederland voor een show in AFAS Live. De rockers betreden het Amsterdamse podium op vrijdag 3 juli 2020.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 31 januari in de verkoop via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Faith No More staat op vrijdag 3 juli in @AFASLive. Na een pauze van 4 jaar gaat de band rond zanger Mike Patton weer op tour. Kaartverkoop voor het concert start a.s. vrijdag om 10.00u. Ga naar https://t.co/OJ8cF7fiBV voor meer informatie. pic.twitter.com/iSV7OIpxXj — MOJO (@mojoconcerts) January 27, 2020

Pinkpop 2015

Het is inmiddels alweer even geleden dat de rockgroep in Nederland te bewonderen was. Het laatste Nederlandse optreden van de band stamt uit 2015, toen de rockers het podium van Pinkpop onveilig maakten.

Bron: MOJO

