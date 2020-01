Eefje de Visser begin 2021 naar TivoliVredenburg Utrecht

Goed nieuws voor fans van Eefje de Visser! De Nederlandse zangeres komt naast haar clubtour voor nog een extra optreden naar TivoliVredenburg te Utrecht.

Eefje de Visser naar TivoliVredenburg

In 2020 trekt Eefje de Visser door Nederland met een gloednieuwe tour ter promotie van het op vrijdag 24 januari 2020 uitgebrachte album ‘Bitterzoet’. Alsof dat nog niet genoeg is, heeft de zangeres besloten om ook in 2021 een bezoek te brengen aan Utrecht. Op woensdag 20 januari 2021 staat de Nederlandse vocaliste op het podium van TivoliVredenburg.

Concertkaarten

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg. Uitverkocht? Kijk hier!

Nieuwe muziek

Op vrijdag 24 januari 2020 verscheen het recentste werk van Eefje. De opvolger van het in 2016 verschenen album ‘Nachtlicht’ telt 13 nummers. Het album bevat zoals verwacht veel minimalistische nummers met donkere drums en een zwoele sound. De media zijn lovend over haar gloednieuwe plaat. Zo schrijft de Volkskrant: “Steeds vallen je weer mooie raadselachtige zinnetjes op, maar opdringerig worden haar teksten nooit. Alles krijgt een plek in dit verbijsterend mooie universum dat Eefje de Visser met Bitterzoet geschapen heeft.”

Bron: TivoliVredenburg

