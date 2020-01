Jeff Lynne’s ELO met ‘From Out Of Nowhere Tour’ naar Ziggo Dome

Jeff Lynne’s ELO gaat weer op tournee door Europa! De iconische rockband brengt als onderdeel van zijn tour een bezoek aan de Ziggo Dome te Amsterdam.

Jeff Lynne’s ELO naar Ziggo Dome

Jeff Lynne’s ELO komt terug naar de Ziggo Dome! Op vrijdag 2 oktober 2020 staat de frontman met zijn Electric Light Orchestra op het podium van de Ziggo Dome in Amsterdam. Aanleiding van de show is een Europese tour ter promotie van van het in 2019 uitgebrachte album ‘From Out Of Nowhere’.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf vrijdag 31 januari 2020 om 9:00 uur verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Uitverkocht? Kijk hier!

Nieuwe muziek

Electric Light Orchestra heeft veel grote hits gescoord, met name in de jaren ’70 en ’80. Nummers zoals Can’t Get It Out Of My Head, Livin’ Thing, Don’t Bring Me Down en Mr. Blue Sky zijn wereldwijd bekend. Op 1 november 2019 verscheen het meest recente werk van Jeff Lynne en zijn band, en net zoals bij vorige releases van de formatie is Lynne de drijvende kracht achter de groep als producer, songwriter, leadzanger en gitarist.

Benieuwd naar het album? Beluister het hieronder:

