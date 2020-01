Dinah Jane brengt ‘World Tour’ naar Paradiso Amsterdam

Dinah Jane gaat volgend jaar op tournee! De Amerikaanse zangeres brengt als onderdeel van haar ‘World Tour’ tevens een bezoek aan Paradiso Amsterdam.

Dinah Jane naar Paradiso

Dinah Jane geeft voor het eerst een soloconcert in Nederland! Op dinsdag 19 mei 2020 staat de Fifth Harmony-zangeres op het podium van Paradiso te Amsterdam. Aanleiding van de show is haar ‘World Tour’ waarmee ze poppodia over de hele wereld bezoekt.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf woensdag 29 januari 2020 om 11:00 uur verkrijgbaar via de website van Paradiso. Uitverkocht? Kijk hier!

Doorbraak

Jane deed in 2012 mee aan de Amerikaanse variant van tv-talentenjacht X-Factor en vormde tijdens het programma samen met vier andere deelnemers de meidengroep Fifth Harmony. Alhoewel de groep als derde eindigde in het programma, werd Fifth Harmony wereldwijd bekend en scoorde de band gigantische hits met de tracks ‘Worth It’ en ‘Work From Home’. Sinds 2017 timmert Dinah aan een carrière als soloartiest, met de records die ze brak met haar eerste solo nummer als de bekroning van hard werken.

Benieuwd naar dit nummer? Beluister ‘Boom Boom’ hieronder:

Bron: Paradiso

