Live Report: Lively Music Showcase tijdens ESNS

Groningen stond afgelopen weekend weer volledig in het teken van Eurosonic Noorderslag (ESNS), het grootste showcase festival van Nederland. Artiesten Nieuws was aanwezig bij de Lively Music Showcase en doet verslag.

Showcase in O’Malley’s Irish Pub

Twee jaar geleden werd voor het eerst een showcase georganiseerd in O’Malley’s Irish Pub in het centrum van Groningen. De showcase werd destijds georganiseerd door Laura’s Music Management uit Amsterdam en had onder meer Grenadeers en Jason Waterfalls op het programma. Laura’s Music Management heet tegenwoordig Lively Music Management en is gevestigd in het Engelse Newcastle. Na een jaar afwezigheid in de Ierse pub was het dit jaar gelukkig weer tijd voor een nieuwe showcase.

Lively Music Management focust op nieuwe en verfrissende artiesten en heeft een gevarieerde line-up samengesteld. Lio, VoidFare, HOOFS en Magnetic Spacemen staan op vrijdag 17 januari op het podium van O’Malley’s.

Pub stroomt vol voor Lio en VoidFare

Lively Music Management heeft speciaal voor deze gelegenheid Lio uit Sheffield over laten komen om de avond te openen. Lio speelt ambient indie songs en weet met haar betoverende stem al direct de aandacht van het publiek te krijgen en vast te houden. Ze doet bij vlagen denken aan Anna Calvi. Een zeer geslaagde opening en een band om in de gaten te houden.

De tweede band van de avond is VoidFare. Zij spelen prettig in het gehoor liggende Indie rock songs. De Ierse pub is ondertussen al aardig volgelopen.

Gemotiveerd

Misschien wel de meest gemotiveerde band van de avond is HOOFS. Als we halverwege de middag door de stad richting O’Malley’s lopen komen we onderweg de band tegen die flyers voor de showcase uitdelen en iedereen persoonlijk aanspreken om vooral langs te komen. Een belangrijke avond voor de band, want het is hun eerste officiële optreden. Een mooie gelegenheid van Lively Music Management om de band een platform te geven om zich te presenteren tussen artiesten die al langere tijd bezig zijn. Een uitstekende keuze, de band speelt vol overgave een zeer strakke set punk rock songs.

Magnetic Spacemen sluit de avond af met stevige rock songs. Ze laten aan O’Malley’s zien en horen dat ze klaar zijn om direct hierna naar Engeland af te reizen om als support mee te gaan op de tour van VANT.

Geslaagde avond

Het gezellige en sfeervolle O’Malley’s zat vanavond goed vol. Het publiek kan terugkijken op een zeer geslaagde avond en heeft kennis kunnen maken met een viertal bands waar we het komende jaar zeker meer van gaan horen.

