Metropole Orkest & Cello Giants in najaar 2020 naar TivoliVredenburg

Het Metropole Orkest presenteert in samenwerking met Cello Biënnale een programma in TivoliVredenburg Utrecht met drie uiteenlopende cellisten van dit moment.

Goed nieuws voor liefhebbers van cello muziek! Het Metropole Orkest presenteert op zondag 25 oktober 2020 een programma met drie grote cellisten. Eerst speelt het Weense duo BartolomeyBittmann strakke jazzrock, vervolgens brengt celliste Nesrine Belmokh ballads met Arabische en Mediterrane invloeden ten gehore en daarna sluit de Zweedse cellist Svante Henryson de avond af met een mix van jazz en klassiek.

