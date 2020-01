The Jimi Hendrix Music Festival naar o.a. Melkweg en Cultuurpodium Boerderij

Het is alweer 50 jaar geleden dat Jimi Hendrix overleed. Zeven gitaristen brengen met The Jimi Hendrix Music Festival in onder andere de Melkweg en Cultuurpodium Boerderij een eerbetoon aan de gitaarvirtuoos.

The Jimi Hendrix Music Festival 2020 naar Melkweg en Cultuurpodium Boerderij

Zeven gitaristen uit binnen- en buitenland brengen hun eerbetoon aan Jimi Hendrix met een vier uur durende show in onder andere Amsterdam, Utrecht en Zoetermeer. De line-up bestaat uit de volgende artiesten: Michael Lee Firkins (USA), Eamonn McCormack (Ierland), Danny Giles (UK), Krissy Matthews (UK), Khalif Wailin’Walter (USA), Innes Sibun (UK), Tom Veltien (NL) en The Tightropes (NL).

Bekijk hier een overzicht van de data en -locaties:

Woensdag 16 september 2020 in Cultuurpodium Boerderij, Zoetermeer

Donderdag 17 september 2020 in De Helling, Utrecht

Vrijdag 18 september 2020 in Muziekgieterij, Maastricht

Zaterdag 19 september 2020 in De Pul, Uden

Zondag 20 september 2020 in Melkweg, Amsterdam

Concertkaarten

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de websites van de desbetreffende poppodia. Uitverkocht? Kijk hier!

*BEVESTIGD!* The Jimi Hendrix Music Festival 2020 – Holland 50th Memorial Tour. Woensdag 16 september start deze toer @podiumBoerderij. Topgitaristen uit binnen- en buitenland brengen een ode aan Jimi! Info & tickets: https://t.co/caadf5S84j pic.twitter.com/j3Gjr6pB9z — Boerderij Zoetermeer (@podiumBoerderij) January 22, 2020

Bron: Melkweg

