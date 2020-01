Kim Wilde in najaar 2020 naar TivoliVredenburg

Goed nieuws voor fans van Kim Wilde! Het Britse popicoon staat in november 2020 op het podium van TivoliVredenburg in Utrecht.

Kim Wilde naar TivoliVredenburg

Kim Wilde komt terug naar Nederland! Op zaterdag 21 november 2020 staat de Engelse zangeres op de bühne van TivoliVredenburg Utrecht. Tijdens de show komen onder andere grote hits als ‘Kids In America‘, ‘You Keep Me Hanging On‘ en ‘Cambodia‘ aan bod.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf vrijdag 24 januari 2020 om 10:00 uur verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg. Uitverkocht? Kijk hier!

Kids In America

In 1981 brak Wilde internationaal door met de hit ‘Kids In America’. Sindsdien volgden meerdere successen en heeft de popster ruim dertig miljoen albums en singles verkocht. Na een korte pauze kwam Kim in 2003 terug met de hit ‘Anyplace, Anywhere, Anytime‘, in samenwerking met de Duitse Nena. Sindsdien staat de zangeres weer vaak op het podium. Zo toerde ze in 2018 en 2019 nog door Nederland.

Bron: TivoliVredenburg

