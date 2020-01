Edwin Evers Band drie keer naar Theater Amsterdamse Bos

Wegens het grote succes en uitverkopen van de 80’s Clubtour, heeft de Edwin Evers Band besloten om drie extra concerten toe te voegen die plaatsvinden in het Openlucht Theater Amsterdamse Bos.

Goed nieuws voor iedereen die geen kaarten kon bemachtigen voor de 80’s Clubtour! De formatie rondom radio deejay Edwin Evers heeft wegens succes besloten om een drietal optredens aan de ronde door Nederland toe te voegen. Op donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 september 2020 staan de bandleden op het podium van het Openlucht Theater Amsterdamse Bos in Amstelveen.

Tickets zijn vanaf vrijdag 24 januari 2020 om 8:00 uur verkrijgbaar via de website van Eventim. Uitverkocht? Kijk hier!

Samen met zijn muzikale vrienden, een selectie van de beste muzikanten van Nederland, vormt Edwin Evers al ruim 15 jaar een succesvolle band. De groep werd opgericht ter gelegenheid van de CD presentatie van ‘Evers Staat Op’, waarna het grote succes ervoor zorgde dat de bandleden nooit uit elkaar zijn gegaan.

Bron: Podiuminfo

