Richie Kotzen in zomer 2020 naar Melkweg Amsterdam

Richie Kotzen gaat op tournee! De singer-songwriter en multi-instrumentalist brengt als onderdeel van zijn tour tevens een bezoek aan de Melkweg Amsterdam.

Richie Kotzen komt naar Nederland! Op maandag 31 augustus 2020 staat de Amerikaanse rockgitarist en zanger op het podium van de Melkweg te Amsterdam. Aanleiding van de show is een wereldtournee ter promotie van het op maandag 3 februari 2020 te verschijnen album ‘Fifty for Fifty’.

Op maandag 3 februari 2020 blaast Richie maar liefst vijftig kaarsjes uit. Om dit heugelijke feit te vieren brengt de muzikale alleskunner op die dag ook zijn 23e solo album ‘Fifty for Fifty’ uit. Het album omvat vijftig nog niet eerder uitgegeven tracks waarin zijn gitaarspel en lead vocals centraal staan.

