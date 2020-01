SiR met ‘Summer Forever: The Tour’ naar Paradiso Noord

SiR gaat op tournee door Europa! De Amerikaanse singer-songwriter en producer brengt als onderdeel van zijn tour een bezoek aan Paradiso Noord.

SiR naar Paradiso Noord

Sir Darryl Farris, beter bekend onder zijn artiestennaam SiR, komt naar Nederland! Op zaterdag 22 februari 2020 staat de, uit Californië afkomstige, artiest op het podium van Paradiso Noord Tolhuistuin in Amsterdam. Aanleiding van de show is het Europese deel van ‘Summer Forever: The Tour’ waarmee hij het in 2019 verschenen album ‘Chasing Summer’ promoot.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf vrijdag 17 januari 2020 om 10:00 uur verkrijgbaar via de website van Paradiso. Uitverkocht? Kijk hier!

Album

De zanger en producer laat zich op zijn derde project ‘Chasing Summer’ van zijn meest soulvolle kant horen. Op de nummers zing-rapt hij zich door zomerse producties wat een bijzonder geheel vormt. Pitchfork beloonde het album met een 6,8.

Bron: Paradiso

Foutje gezien? Mail de redactie.​