Napalm Death met ‘Campaign For Musical Destruction Tour’ naar Patronaat

Goed nieuws voor liefhebbers van grindcore! Napalm Death gaat met bijzondere support acts op tournee en bezoekt in Nederland het Haarlemse Patronaat.

Napalm Death komt naar Nederland! De uit Birmingham afkomstige grindcore formatie brengt met zijn ‘Campaign For Musical Destruction Tour’ een bezoek aan Patronaat te Haarlem. Support acts tijdens de tour zijn Eyehategod, Misery Index, Rotten Sound en Bat. Dinsdag 25 februari 2020 belooft dan ook een bijzondere avond te worden waarin fans krijgen wat ze verwachten van deze line-up.

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van Patronaat. Uitverkocht? Kijk hier!

De grindcore groep schokte eind jaren ’80 de wereld met super-agressieve “grindcore”, bestaande uit ongehoord korte songs met onnavolgbare riffs en razende blastbeats. Nu, veertien platen en drie decennia later, zijn ze nog steeds een van de grote namen in de grindcore én deathmetal wereld. Plaat nummer vijftien wordt begin 2020 uitgebracht.

Bron: Patronaat

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.