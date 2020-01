Jack Garratt in voorjaar 2020 naar Paradiso

Goed nieuws voor fans van Jack Garratt! De Britse multi-instrumentalist en zanger komt in het voorjaar van 2020 naar Paradiso Amsterdam.

Jack Garratt naar Paradiso

Jack Garratt is terug met zijn eerste concert op Nederlandse bodem in vier jaar tijd! De Engelse singer-songwriter en multi-instrumentalist betreedt op maandag 2 maart 2020 het podium van Paradiso Noord. Tijdens de liveshow in de Amsterdamse zaal laat de Brit zien dat hij over een bijzonder groot muzikaal talent beschikt. Zo bespeelt hij live zowel de drumpartijen, gitaar, toetsen én zang.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf vrijdag 17 januari 2020 om 11:00 uur verkrijgbaar via de website van Paradiso. Uitverkocht? Kijk hier!

Doorbraak

Jack brak in 2016 door met zijn debuutalbum ‘Phase’ waarop onder andere de hits ‘Worry’ en ‘Breathe Life’ stonden. De plaat bezorgde hem toentertijd onder meer een Brit Award en hij won de BBC Sound of 2016-poll. Daarnaast was hij dé livesensatie op menig festival.

Bron: Paradiso

Foutje gezien? Mail de redactie.​