Kurt Vile solo naar Muziekgieterij en TivoliVredenburg

Kurt Vile gaat solo op tournee door Europa! De indierocker brengt als onderdeel van de tour tevens een bezoek aan Nederlandse poppodia.

Kurt Vile naar Muziekgieterij en TivoliVredenburg

Kurt Vile komt solo terug naar Nederland! De voormalig gitarist van The War On Drugs staat op zondag 7 juni 2020 op het podium van de Muziekgieterij te Maastricht. Een dag later, op maandag 8 juni 2020, geeft de indierock artiest een optreden in de Utrechtse TivoliVredenburg.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf woensdag 15 januari 2020 om 10:00 uur verkrijgbaar via de website van Muziekgieterij of TivoliVredenburg. Uitverkocht? Kijk hier!

Carrière

Kurt komt uit Philadelphia en is naast zanger en gitarist ook producer. Zijn debuutalbum uit 2006, ‘Wagonwheel Blues’, werd een groot succes in Amerika. Vile’s laatste album dateert van 2018, toen hij ‘Bottle It In’ uitbracht. De indierocker staat bekend om zijn atmosferische albums en staat hoog in achting bij menig indie-fan. Met zijn album ‘b’lieve i’m goin down…‘ uit 2015 maakte de artiest een kleine uitstap richting de folk-kant, maar ook die plaat wordt erg gewaardeerd door fans. Veel mensen kennen Vile van zijn oude band The War On Drugs, maar op zijn solomuziek weet Kurt die sound zijn eigen draai te geven.

Benieuwd naar het geluid van Vile? Beluister hieronder zijn laatste album:

Bron: TivoliVredenburg

