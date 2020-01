Pabllo Vittar in zomer 2020 naar Paradiso Amsterdam

Goed nieuws voor fans van Pabllo Vittar! De Braziliaanse popzangeres brengt in de zomer van 2020 een bezoek aan de Amsterdamse Paradiso.

Pabllo Vittar naar Paradiso

Pabllo Vittar komt naar Nederland! Op woensdag 10 juni 2020 staat de dragqueen singer-songwriter op het podium van Paradiso Amsterdam. Tijdens de avond in de Grote Zaal brengt de popzangeres haar unieke, opgewekte mix van pop, jungle, house en Braziliaanse muziek ten gehore.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf vrijdag 17 januari 2020 om 10:00 uur verkrijgbaar via de website van Paradiso. Uitverkocht? Kijk hier!

Boegbeeld

Brazilië is al jaren een gevaarlijke plek om te wonen voor LGBTQ+’s. Dit komt mede door de extreemrechtse president die zich regelmatig dreigend uit over de homogemeenschap in het land. De muziek van Vittar is hierdoor uitgegroeid tot hét boegbeeld van de zwaar onderdrukte gemeenschap.

