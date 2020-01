Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland op Songfestival 2020

Na vele geruchten en speculaties is de Nederlandse inzending voor het Songfestival eindelijk bekend: Jeangu Macrooy gaat Nederland vertegenwoordigen op het ESF 2020!

Jeangu Macrooy naar ESF 2020

Jeangu Macrooy gaat namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival in Rotterdam! De zanger, wiens muziek wordt omschreven als Engelstalige modern soul, betreedt in mei 2020 het podium van het grote evenement. Met welk nummer de zanger gaat deelnemen is nog niet bekend.

Wanneer er meer duidelijkheid komt rondom de deelname van Jeangu is vooralsnog onbekend, maar de artiest laat op Twitter weten enthousiast te zijn. Zo schrijft hij: “Het is een droom die uitkomt en het mooiste wat tot nu toe op mijn pad is gekomen. Mijn team en ik kunnen niet wachten om jullie trots te maken”

THE WORD IS OUT! ?? I am indescribably honored to represent The Netherlands at the Eurovision Song Contest 2020! It’s a dream come true and the most beautiful thing that has come my way so far. My team and I are excited to make you all very proud! Let’s go! #TeamJeangu #esc2020 pic.twitter.com/wIyNNQ2uRN — Jeangu Macrooy (@JeanguMacrooy) January 10, 2020

Geruchten

Voor velen komt dit nieuws als een grote verrassing. Hoewel radio-dj Timur Perlin afgelopen week al wist te melden dat de naam van de kandidaat met een J begint, vermoedden veel mensen eerder de deelname van Jordan Roy.

Bekend van

De 27-jarige Macrooy is geboren in Suriname en woonde daar tot hij in 2014 naar Nederland verhuisde. Net voordat Jeangu naar Nederland verhuisde startte hij op zijn dertiende verjaardag zijn muzikale carrière.

Deze droom besloot de artiest na te gaan jagen buiten Suriname, met als bekroning hiervan de release van zijn eerste album. Deze plaat leverde hem een benoeming tot 3FM Talent en deelname aan de Popronde op. De zanger verscheen sindsdien ook vaak als gast in De Wereld Draait Door. Daarnaast stond Macrooy op festivals als Lowlands, Eurosonic en North Sea Jazz en vertolkte hij de rol van Judas in The Passion.

Bron: Twitter, NU

