Rick de Leeuw met band in mei 2020 naar Hedon Zwolle

Goed nieuws voor fans van Rick de Leeuw! De Nederlandse zanger reist samen met zijn band in mei 2020 af naar Zwolle voor een show in Hedon.

Fans van Rick de Leeuw opgelet! De uit Haarlem afkomstige zanger staat op donderdag 7 mei 2020 met zijn band op het podium van Hedon Zwolle. Het optreden vindt plaats in de Grote Zaal, waarvan de deuren om 19:00 uur openen. De show start om 20:00 uur.

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van Hedon Zwolle. Uitverkocht? Kijk hier!

In 1980 startte Rick de rockgroep Tröckener Kecks, waarmee hij de toon zette voor de Nederlandstalige rockmuziek. Zeven jaar na het uit elkaar vallen de groep kwam de artiest met zijn eerste soloalbum. In februari 2019 kwam het meest recente album van de zanger uit, getiteld ‘Zonder Omweg’.

Benieuwd naar Rick’s recentste werk? Beluister het hieronder:

Bron: Hedon

