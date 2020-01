Procol Harum voor vijftal shows naar Nederland

De progressieve rockers van Procol Harum brengen volgend jaar in de originele samenstelling een bezoek aan een vijftal Nederlandse poppodia.

Procol Harum naar Nederlandse poppodia

Procol Harum komt terug naar Nederland! In september 2020 brengt de Britse rockformatie onder leiding van Gary Brooker een bezoek aan poppodia door het hele land. Tijdens de avonden kunnen bezoekers hits en klassiekers verwachten zoals ‘A Whiter Shade of Pale’, ‘Homburg’ en ‘A Salty Dog’.

Bekijk hieronder een overzicht van de tourdata en -locaties:

Woensdag 16 september 2020 in Luxor Live, Arnhem

Donderdag 17 september 2020 in Poppodium Gebouw-T, Bergen op Zoom

Vrijdag 18 september 2020 in Cultuurpodium Boerderij, Zoetermeer

Zaterdag 19 september 2020 in De Vorstin, Hilversum

Zondag 20 september 2020 in Metropool, Enschede

Concertkaarten

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de websites van de desbetreffende poppodia. Uitverkocht? Kijk hier!

Wisselende samenstelling

De samenstelling van de band is in de loop van de jaren verschillende keren veranderd, maar zanger/pianist Gary Brooker en tekstschrijver Keith Reid zijn constanten. In 2014 bracht Procol Harum een live dubbelalbum uit en bewees hiermee nog steeds een indrukwekkende show neer te zetten. In 2017 kreeg dit bewijs een opvolger in de vorm van zowel een verzamelalbum als het eerste studioalbum in 14 jaar! Tegenwoordig bestaat de band uit Gary Brooker, Geoff Whitehorn, Matt Pegg, Josh Phillips en Geoff Dunn waarmee ze hun liveshow-reputatie nog steeds waar weten te maken.

Bron: Luxor Live

