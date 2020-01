Ozzy Osbourne en Elton John releasen single ‘Ordinary Man’

Ozzy Osbourne is terug met een gloednieuwe single! Het metalicoon kwam vrijdag met zijn nieuwe track ‘Ordinary Man’, een samenwerking met niemand minder dan Elton John.

Ozzy Osbourne en Elton John delen single

De samenwerking tussen Ozzy Osbourne en Elton John is uit! Ozzy’s echtgenote, Sharon Osbourne, kondigde de bijzondere collaboratie onlangs al aan in haar talkshow ‘The Talk’. De single, die net als Osbourne’s aankomende album de titel ‘Ordinary Man’ draagt, verscheen vrijdag op het YouTube-kanaal van de voormalig Black Sabbath-frontman.

Ben jij benieuwd naar de samenwerking tussen de ‘Prince of Darkness’ en de ‘Rocket Man’? Check hem hier!

Nieuw album

‘Ordinary Man’ is het derde voorproefje van Ozzy’s gelijknamige aankomende album, nadat de zanger eerder al de singles ‘Under the Graveyard’ en ‘Straight to Hell’ uitbracht. Het twaalfde soloalbum van het icoon verschijnt op 21 februari 2020. De nieuwe plaat is inmiddels vooruit te reserveren via de website van de zanger.

I am so excited to announce that my new album ‘Ordinary Man’ will be available for pre-save and pre-order starting tonight!! pic.twitter.com/LYNsg3W6aa — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) January 9, 2020

