Marco Borsato legt werkzaamheden neer door burn-out

Slecht nieuws vanuit het Marco Borsato kamp. De Nederlandse zanger kampt met een burn-out en heeft hierdoor besloten alle werkzaamheden voor onbepaalde tijd neer te leggen.

Burn-out voor Marco Borsato

Concertorganisator Mojo meldt vandaag in een persbericht dat de Hoe-het-danst-zanger voor onbepaalde tijd al zijn werkzaamheden naast zich neer legt. De reden hiervoor is dat de Nederlandse muzikant kampt met een burn-out die hij opgelopen heeft door vele jaren van presteren.

“Wat ik doe, is mijn lust en mijn leven, maar ik merk nu dat ik er echt doorheen zit, dat de energie weg is en dat ik met een burn-out te maken heb. De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan“, zegt Borsato in het persbericht van Mojo.

Afgelopen najaar won de artiest nog de Ticketmaster Ticket of the Year Award voor zijn concertreeks in De Kuip, meer hierover lees je hier!

Bron: Mojo

