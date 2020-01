City of the Sun met ‘Europe Tour part 2’ naar Nederland

City of the Sun gaat op tournee door Europa! De Amerikaanse rockformatie brengt als onderdeel van zijn tour tevens een bezoek aan Nederland.

City of the Sun op tournee

City of the Sun komt naar Nederland! Op vrijdag 24 april 2020 betreden de drie bandleden het podium van Bird in Rotterdam. Een dag later, op zaterdag 25 april staat het trio in Paradiso Noord te Amsterdam. Daarnaast staan de rockers ook op het Oranjepop Festival dat op maandag 27 april 2020 in Nijmegen plaatsvindt. Aanleiding van de shows is een tour waarmee de rockformatie door Europa reist.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf vrijdag 10 januari 2020 om 10:00 uur te verkrijgen via de website van Paradiso of Bird. Uitverkocht? Kijk hier!

Bron: Paradiso

