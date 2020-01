Eefje de Visser met solotour langs Nederlandse poppodia

Eefje de Visser gaat in 2020 op tour! De Nederlandse zangeres komt tijdens haar nieuwe clubtour naar onder andere Utrecht, Groningen en Amsterdam.

Eefje de Visser op tour

In 2020 trekt Eefje de Visser door Nederland met een gloednieuwe tour! De artieste start de concertreeks op zaterdag 11 januari 2020 met een try out in het Burgerweeshuis te Deventer en sluit de tour een paar maanden later af op donderdag 29 oktober met een show in Metropool Enschede. Tijdens de dertien shows zal de populaire Nederlandse zangeres nummers van haar aankomende album ‘Bitterzoet’ spelen, aangevuld met hits als ‘Ongeveer’ en ‘Scheef’.

Bekijk hier een overzicht van alle tourdata en -locaties:

Zaterdag 11 januari 2020 in Burgerweeshuis, Deventer (Try Out)

Vrijdag 20 maart 2020 in Paard, Den Haag

Zaterdag 21 maart 2020 in Paradiso, Amsterdam (Uitverkocht)

Donderdag 26 maart 2020 in TivoliVredenburg, Utrecht

Zaterdag 4 april 2020 in Doornroosje, Nijmegen

Donderdag 16 april 2020 in De Oosterpoort, Groningen

Vrijdag 17 april 2020 op Motel Mozaïque, Rotterdam

Vrijdag 9 oktober 2020 in Patronaat, Haarlem

Zaterdag 10 oktober 2020 in Fluor, Amersfoort

Donderdag 15 oktober 2020 in Hedon, Zwolle

Vrijdag 16 oktober 2020 in Luxor Live, Arnhem

Zaterdag 24 oktober 2020 in Effenaar, Eindhoven

Donderdag 29 oktober 2020 in Metropool, Enschede

Concertkaarten

Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster of de desbetreffende poppodia. Uitverkocht? Kijk hier!

Nieuw album

Vrijdag 18 oktober 2019 kwam het nummer ‘Bitterzoet’ uit van de vocaliste. Het is een voorbode van het nieuwe album dat naar verwachting begin 2020 wordt uitgebracht. Het laatste album van de muzikante stamt alweer uit 2016: ‘Nachtlicht‘. De entertainer wordt gekenmerkt door minimalistische songs met donkere drums en een zwoele sound. Benieuwd hoe dat klinkt? Luister de nieuwste single hieronder:

Bron: TivoliVredenburg, MOJO

