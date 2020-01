Jan Akkerman in april 2020 naar Hedon en Luxor Live

Goed nieuws voor fans van Jan Akkerman! De Nederlandse gitaarvirtuoos reist dit voorjaar naar Hedon Zwolle en Luxor Live in Arnhem voor een tweetal shows.

Jan Akkerman naar Hedon en Luxor Live

Fans van Jan Akkerman opgelet! Op vrijdag 10 april 2020 betreedt de gitarist samen met zijn band het podium van Hedon Zwolle. Een paar dagen later, op donderdag 16 april, geeft de 73-jarige muzikant een concert in Luxor Live te Arnhem. Tijdens de show kunnen bezoekers een optreden verwachten waarin Jan op eigen wijze verschillende elementen uit rock, jazz, blues, klassiek en dance weet te combineren.

Concertkaarten

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van Hedon Zwolle of Luxor Live. Uitverkocht? Kijk hier!

Goed begin

Jan werd geboren in de buurt van het Amsterdamse Waterlooplein. Hij leerde accordeon speelde, maar ruilde het instrument al snel om voor de gitaar. Door zijn toelating aan het conservatorium wist Akkerman zijn gitaarspel gedurende vijf jaar verder te ontwikkelen door lessen van Gerard Gest. Zijn ontwikkeling bleef niet onopgemerkt en zorgde ervoor dat hij mocht samenspelen met onder andere Herman Brood, Peter Banks en André Hazes. Zijn muzikale bijdrage zorgde voor een bliksemstart.

Bron: Hedon Zwolle

