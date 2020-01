Stef Bos kondigt nieuw album ‘Tijd, Om Te Gaan Leven’ aan

Stef Bos komt met nieuw materiaal! De Nederlandse zanger brengt eind januari 2020 het kersverse album ‘Tijd, Om Te Gaan Leven’ uit.

Nieuw album Stef Bos

Fans van Stef Bos opgelet! De uit Veenendaal afkomstige singer-songwriter komt op vrijdag 31 januari 2020 met een gloednieuw album genaamd ‘Tijd, Om Te Gaan Leven‘. De plaat telt twaalf nummers waarvan een track een samenwerking met niemand minder dan Diggy Dex is. Het nieuwe materiaal is volgens Bos zelf “nog een beetje met het hoofd bij wat was maar in het hart al voorbij de grens van later“.

Tracklist en cover

Voor De Tijd Ruimte Ons Hoofd (met Diggy Dex) De Klim Nergens Geweest Haal Mij Uit Mijn Hoofd Mooier Met De Tijd Lorelei Onhaalbaar In De Tijd Tijd Om Te Gaan Leven Na De Tijd

Doorbraak hit

In 1991 bracht Stef de single ‘Papa’ uit. Het nummer verscheen direct in de Nederlandse Top 40 en zorgde ook voor populariteit in België. De single verscheen op het album ‘Is Dit Nu Later’, dat mede door de megahit beloond werd met een dubbele platina status en hem een Edison en de Zilveren Harp opleverde. Sinds zijn doorbraak heeft de muzikant niet stil gezeten. Zo heeft hij verscheidene goed ontvangen albums en meerdere boeken gemaakt.

Bron: Bol.com & Stefbos.nl

