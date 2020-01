Elton John en Ozzy Osbourne werken samen aan nummer

Elton John en Ozzy Osbourne komen samen met een nummer! Ozzy’s vrouw, Sharon Osbourne, onthulde het nieuws tijdens haar talkshow ‘The Talk’.

Ozzy Osbourne en Elton John werken aan nummer

Er is een bijzondere samenwerking op komst tussen Elton John en Ozzy Osbourne! Sharon Osbourne, de vrouw van de ‘Prince of Darkness’, deelde het nieuws tijdens een uitzending van haar talkshow ‘The Talk’. De presentatrice kreeg de vraag wat 2020 Ozzy gaat brengen en antwoordde positief:

“Veel goede dingen. Gezondheid, terugkeren met zijn band, doen waar hij van houdt: touren en bij zijn fans zijn. En ja, er is nieuwe muziek op komst en al zijn vrienden zijn daar op te horen. Hij doet een nummer met Elton (John, red.). Er zijn zoveel goede dingen op komst.”



“There is new music and it's great. He's got his friends playing on it. He’s doing a song with Elton [John]. There is so much good stuff.” – @MrsSOsbourne spills on @ozzyosbourne's new music and ‘song with @eltonofficial. pic.twitter.com/GoK725mkhJ — The Talk (@TheTalkCBS) January 6, 2020

Afscheidstours

Wanneer fans de samenwerking tussen de iconische zangers kunnen verwachten, is nog niet bekend. John en Osbourne gaan in 2020 beiden weer de weg op met hun afscheidstours, ‘No More Tours 2’ voor Ozzy en ‘Farewell Yellow Brick Road’ voor Elton.

Osbourne komt later dit jaar met een nieuw album genaamd ‘Ordinary Man’. Het is onbekend of de samenwerking met Sir Elton onderdeel van het nieuwe album is. Het metalicoon deelde tot dusver twee voorproefjes van het nieuwe album, in de vorm van de singles ‘Under the Graveyard’ en ‘Straight to Hell’.

Bron: The Talk

Foutje gezien? Mail de redactie.​