Ozzy Osbourne deelt nieuwe video voor single ‘Straight to Hell’

Ozzy Osbourne deelt nieuwe video

Goed nieuws voor fans van Ozzy Osbourne! De legendarische metalzanger bracht op maandag 6 januari een gloednieuwe muziekvideo uit. Single ‘Straight to Hell’ werd in november 2019, al uitgebracht maar is nu voorzien van een nieuwe videoclip waar de ‘Prince of Darkness’ zelf in te zien is. De video verscheen maandagmiddag op het YouTube kanaal van de zanger.

‘Straight to Hell’ is de tweede single van Ozzy’s aankomende album, nadat hij eerder al de track ‘Under The Graveyard’ uitbracht. Een exacte releasedatum heeft de nieuwe plaat, die ‘Ordinary Man’ gaat heten, nog niet.

‘Sterfbed’

Osbourne was onlangs volop in het nieuws nadat het Amerikaanse roddelmedium ‘Radar Online’ claimde dat de zanger op zijn sterfbed zou liggen en aan zijn laatste dagen bezig zou zijn. Dochter Kelly Osbourne was er echter al snel bij om de geruchten te ontkrachten en liet weten dat het nieuws ‘pure bullshit’ was.

Ozzy heeft een zwaar jaar achter de rug waarin hij veel kwakkelde met zijn gezondheid. Zo was de voormalig frontman van Black Sabbath lange tijd herstellende van letsel in zijn nek, dat hij opliep na een val. Hierdoor moest hij tot tweemaal toe zijn Europese afscheidstour uitstellen. Gelukkig lijkt Ozzy inmiddels aan de beterende hand!

