Finalisten 100% NL Awards bekend

De stemmen van de eerste ronde van de 100% NL Awards zijn geteld en dat betekent dat er per categorie nu gestemd kan worden op de overgebleven drie finalisten!

Finalisten 100% NL Awards

Tijdens de eerste stemronde voor de 100% NL Awards kwamen tienduizenden stemmen binnen. Per categorie zijn er drie finalisten over die kans maken om in de prijzen te vallen. Duncan Laurence, Snelle en Suzan & Freek zijn in meerdere categorieën finalist geworden en daarmee de grootste kanshebbers op een 100% NL Award. Het publiek heeft tot 16 januari 12:00 uur de tijd om zijn of haar stem uit te brengen via de website 100p.nl. Eind januari worden de publieksprijzen overhandigd aan de betreffende winnaars.

Bekijk hieronder het overzicht van alle finalisten per categorie:

Zanger van het Jaar

Danny Vera

Duncan Laurence

Marco Borsato

Zangeres van het Jaar

Davina Michelle

Maan

Miss Montreal

Groep / Band van het Jaar

BLØF

Kris Kross Amsterdam

Suzan & Freek

Doorbraak van het Jaar

Duncan Laurence

Emma Heesters

Snelle

Album van het Jaar

Kensington – Time

Snelle – Vierentwintig

Suzan & Freek – Gedeeld Door Ons

Bron: 100% NL

