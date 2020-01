Van Dik Hout ook in 2021 voor nieuwjaarsconcert naar Paradiso

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie: het nieuwjaarsconcert van Van Dik Hout. Ook in januari 2021 geeft de Nederlandse band een show in Paradiso te Amsterdam.

Nieuwjaarsconcert Van Dik Hout

Vrijwel elk jaar luidt Van Dik Hout het jaar in met een optreden in Paradiso. Ook 2021 is geen uitzondering. De Nederlandse poprockband staat op vrijdag 8 januari 2021 op de bühne van de Amsterdamse poptempel voor een speciaal nieuwjaarsconcert. De show zit, net als voorgaande jaren, vol klassiekers als ‘Stil In Mij’, ‘Zij Maakt Het Verschil’ en ‘Alles Of Niets’.

Concertkaarten

Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Paradiso. Uitverkocht? Kijk hier!

Iconische Nederpop

De doorbraak van de poprockband was in 1994, toen de single ‘Stil In Mij’ een grote hit werd. Na dit succes verkochten de heren ruim honderdduizend exemplaren van hun debuutalbum. De groep uit Den Helder staat inmiddels al meer dan vijfentwintig jaar aan de top van de Nederpop.

Bron: Paradiso

