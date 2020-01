Maan brengt in januari 2020 album ‘Onverstaanbaar’ uit

De Nederlandse zangeres Maan brengt in januari een nieuw album uit! De plaat heet ‘Onverstaanbaar’ en is de opvolger van het in 2018 verschenen ‘Waar Ga Je Heen’.

Nieuw album Maan

De winnares van ‘The Voice Of Holland 2016’ komt in 2020 met een gloednieuw album! De plaat heet ‘Onverstaanbaar’ en verschijnt op een nog bekend te maken datum in januari. Ook verdere informatie zoals eventuele samenwerkingen en de tracklist zijn vooralsnog onbekend. Eerder maakte de artieste al bekend dat ze in februari en maart 2020 op clubtournee gaat.

Carrière

Maan deed in 2016 op achttienjarige leeftijd mee aan de talentenjacht The Voice Of Holland. De inmiddels tweeëntwintigjarige artieste won het programma en scoort sindsdien hits met artiesten als Ronnie Flex, Kriss Kross Amsterdam en Bizzey. In 2017 verscheen het debuutalbum van de zangeres, ‘AM/PM’. De release van deze plaat werd gevierd met een tournee langs diverse podia in onder andere Rotterdam, Nijmegen en Amsterdam.

Bron: NU

