Mariah Carey opnieuw meest gestreamde artiest tijdens kerst

‘All I Want For Christmas Is You’ is opnieuw het meest gestreamde nummer in Nederland tijdens de afgelopen kerstdagen. De kerstklassieker van Mariah Carey wordt, net als voorgaande jaren, op de voet gevolgd door Wham!’s ‘Last Christmas’.

Mariah Carey opnieuw meest populaire artiest tijdens kerst

Een verrassing is het niet, maar ‘All I Want For Christmas Is You’ van Mariah Carey is opnieuw het meest gestreamde nummer van de afgelopen kerstdagen! De kerstklassieker werd op Eerste en Tweede Kerstdag bijna 1,2 miljoen keer gestreamd op Spotify, zo meldt ‘Nu.nl’. Ook Wham!, Chris Rea en Paul McCartney zijn als vanouds terug te vinden in de top 10, terwijl Michael Bublé zelfs twee keer in de lijst voor komt.

Dit zijn de tien meest gestreamde kerstnummers van 2019:

Mariah Carey – ‘All I Want For Christmas Is You’ Wham! – ‘Last Christmas’ Chris Rea – ‘Driving Home For Christmas’ Michael Bublé – ‘It’s Beginning to Look a Lot like Christmas’ Ariana Grande – ‘Santa Tell Me’ Andy Williams – ‘It’s The Most Wonderful Time Of The Year’ Band Aid – ‘Do They Know It’s Christmas?’ Paul McCartney – ‘Wonderful Christmastime’ Michael Bublé – ‘Holly Jolly Christmas’ John Lennon – ‘Happy Xmas (War Is Over)’

Bron: NU

