The Killers teasen nieuw album met mogelijke songtitels

The Killers hebben een update gegeven over hun aankomende album ‘Imploding The Mirage’! De Amerikaanse rockers deelden zondagavond een lijst met mogelijke songtitels.

The Killers delen mogelijke songtitels van nieuw album

The Killers kondigden in november hun gloednieuwe album ‘Imploding The Mirage’ aan en sindsdien deelde de band al een aantal kleine updates. Brandon Flowers en co. plaatsten zondagavond een screenshot op Twitter waar een lijst met elf mogelijke songtitels op te zien is, verdeeld in drie categorieën.

In de A-lijst zijn tien titels te zien: ‘Imploding The Mirage’, ‘Dying Breed’, ‘My God’, ‘Blowback’, ‘Running Towards A Place’, Fire In Bone’, ‘Caution’, ‘When The Dreams Run Dry’, ‘My Own Souls Warning’ en ‘Lightning Fields’. In de B-lijst is slechts één titel te zien: ‘Man and Woman Enough’. In het screenshot is niet te zien wat er in de C-lijst staat.

As easy as 1 2 3. pic.twitter.com/Tbbt5XcGGg — The Killers (@thekillers) December 29, 2019

Tour door het Verenigd Koninkrijk

Een exacte releasedatum voor het zesde studioalbum van de band is nog niet bekend. De rockers lieten echter wel al weten dat de nieuwe plaat in de lente van 2020 moet verschijnen. De uit Las Vegas afkomstige groep begint in mei 2020 aan een grote stadiontour door het Verenigd Koninkrijk, ter promotie van het nieuwe album.

Bron: Twitter, NME

