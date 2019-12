Nick Cave & The Bad Seeds delen concertfilm ‘Distant Sky’

Nick Cave & The Bad Seeds hebben hun concertfilm ‘Distant Sky’ in zijn geheel op YouTube gedeeld. De bijna tweeënhalf uur durende show verscheen op 24 december online.

Nick Cave & The Bad Seeds trakteren fans op kerstcadeau

Zanger Nick Cave en The Bad Seeds hebben fans op een mooi kerstcadeau getrakteerd! De Australische singer-songwriter en zijn band deelden hun concertfilm ‘Distant Sky’ in zijn geheel op YouTube. De volledige film, die in 2018 uitkwam, was tot op heden enkel in de bioscoop te bewonderen.

Cave liet op Twitter weten dat hij regelmatig de vraag krijgt hoe fans de film kunnen zien. Daarop besloot de zanger op 24 december om het concert in zijn geheel op YouTube te zetten.

I’ve been getting many letters on The Red Hand Files asking about access to the Distant Sky Live in Copenhagen movie.

Here it is! With Love at Christmas, Nick https://t.co/F1iu9LH43B — Nick Cave & The Bad Seeds (@nickcave) December 24, 2019

Nick Cave in Nederland

De 62-jarige muzikant is aankomend jaar maar liefst drie keer in Nederland te bewonderen. Cave geeft in januari 2020 twee bijzondere soloshows, in Muziekgebouw Eindhoven en Concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen. In april 2020 keert Nick samen met The Bad Seeds terug in de Ziggo Dome, voor een show die in het teken staat van hun meest recente plaat ‘Ghosteen’.

Bron: Twitter @nickcave

Foutje gezien? Mail de redactie.​