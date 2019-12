Roger Hodgson kondigt derde concert in Carré aan

Goed nieuws voor fans van Roger Hodgson! De voormalig frontman van Supertramp heeft een derde show in het Koninklijk Theater Carré aangekondigd.

Roger Hodgson kondigt derde show aan

Roger Hodgson heeft een extra concert in Carré aangekondigd! Eerder werd al bekend dat de Britse singer-songwriter op 4 en 5 september 2020 in het Amsterdamse theater staat. Hier is nu een extra show aan toegevoegd, die op zondag 6 september 2020 plaatsvindt. De concerten van de zanger, die vooral bekend is als stem en mede-oprichter van de band Supertramp, zijn onderdeel van zijn ‘Breakfast in America World Tour’.

Concertkaarten

Tickets voor de extra show zijn per direct verkrijgbaar via de website van Carré. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Extra 3e concert Supertramp's @RogerHodgson!

De kaartverkoop is direct gestart via https://t.co/UwFbftYdpI https://t.co/kBfutLXFxn — Koninklijk Theater Carré (@theatercarre) December 20, 2019

Bron: Carré

