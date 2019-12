Lana Del Rey komt in januari met spoken word-album

Lana Del Rey brengt in januari een album uit dat volledig bestaat uit gesproken teksten. De Amerikaanse zangeres kondigde het nieuws middels een video op Instagram aan.

Lana Del Rey komt met een nieuw album! De nieuwe release, een spoken word-album, verschijnt op 4 januari 2020, zo vertelt de populaire zangeres in een video op Instagram. De nieuwe plaat moet slechts 1 dollar gaan kosten en de helft van de opbrengsten wordt gedoneerd aan organisaties die opkomen voor de rechten van Amerikaanse indianen. Del Rey omschrijft het aankomende album als ‘ruwe, free-style poëzie’.

‘Norman Fucking Rockwell!’

De 34-jarige zangeres bracht eerder dit jaar al een nieuw album uit. ‘Norman Fucking Rockwell!’ verscheen in augustus 2019 en werd onlangs genomineerd voor een Grammy Award voor ‘album van het jaar’. De plaat was ook in Nederland een groot succes. Eerder in december werd het album door Nederlandse muziekcritici nog uitgeroepen tot beste album van het jaar. In februari 2020 is de populaire zangeres in de Amsterdamse Ziggo Dome te bewonderen.

