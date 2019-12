Ben L’Oncle Soul in voorjaar 2020 naar TivoliVredenburg Utrecht

Fans van Ben L’Oncle Soul opgelet! De Franse soulzanger staat in april 2020 met een gloednieuw album op het podium van TivoliVredenburg te Utrecht.

Ben L’Oncle Soul naar TivoliVredenburg

Ben L’Oncle Soul komt naar Nederland! De Franse soulartiest reist in april 2020 naar Utrecht voor een bijzondere show waarin hij muziek van zijn nieuwe album ten gehore brengt. De Fransman staat op dinsdag 28 april 2020 op het podium van TivoliVredenburg .

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf zaterdag 21 december 2019 om 12:00 uur verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg. Uitverkocht? Kijk hier!

‘Under My Skin’

Benjamin Duterde, zoals de zanger daadwerkelijk heet, werd bekend met zijn cover van de hit ‘Seven Nation Army’. Duterde heeft echter niet enkel covers gemaakt, want naast zanger is hij ook een goed componist. Dit bewees hij in 2010 met zijn debuutalbum ‘Ben l’Oncle Soul‘ . Op zijn meest recente album, ‘Under My Skin‘, staan 11 tracks. Elk nummer is een bewerkt nummer van Frank Sinatra, waar hij zijn eigen soul-sound overheen gooit.

Benieuwd naar het laatste wapenfeit van Ben? Beluister het hieronder:

Bron: TivoliVredenburg

Foutje gezien? Mail de redactie.​