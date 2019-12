Tino Martin op tour langs twaalf provincies

Tino Martin gaat touren! De populaire volkszanger trekt volgend jaar langs alle provincies van het land met zijn band. De tour start in april 2020 met een show in Limburg.

Tino Martin reist volgend jaar langs alle Nederlandse provincies! Tijdens de shows wordt de zanger vergezeld door een band en lokale artiesten uit de provincie. Martin trapt zijn tour op vrijdag 17 april 2020 af in Kerkrade, waar hij het podium van de Rodahal betreedt. Tijdens de ‘Tino Meets Limburg’ show wordt de zanger bijgestaan door onder anderen Beppie Kraft en Marleen Rutten.

Waar en wanneer de overige shows plaatsvinden, is nog niet bekend.

Tickets voor de show in Limburg zijn verkrijgbaar via de website Tinomeets.nl. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Bron: Tinomeets.nl

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.