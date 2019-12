Jules Deelder op 75-jarige leeftijd overleden

Jules Deelder is overleden. De Rotterdamse dichter stierf op donderdag 19 december na een kort ziekbed, zo meldt zijn uitgever ‘De Bezige Bij’.

Jules Deelder (75) overleden

Justus Anton (Jules) Deelder is overleden, zo meldt zijn uitgeverij ‘De Bezige Bij’. De excentrieke Rotterdammer werd, ‘tot zijn eigen verbazing’, 75 jaar oud. Volgens ‘Rijnmond’ overleed de dichter donderdagnacht in het Erasmus MC in Rotterdam, in het bijzijn van zijn vrouw en dochter.

Deelder, ook wel de nachtburgemeester van Rotterdam genoemd, begon al op jonge leeftijd met het schrijven van gedichten en werd in de jaren zestig ontdekt. Wat volgde was een lange en succesvolle carrière. Naast zijn werk als dichter en schrijver was Jules ook muzikant en fervent liefhebber van jazz. Zo maakte hij eind jaren zestig deel uit van de Rotterdamse popgroep ‘Popera’ en stond hij in het theater met jazzcombo ‘Trio me Reet’ en jazzband ‘de Deeldeliers’.

