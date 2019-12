Drew Lynch met ‘Speech Therapie Tour’ naar DeLaMar Amsterdam

Drew Lynch gaat volgend jaar op tournee door Europa! De Amerikaanse stand-up-comedian brengt als onderdeel van zijn tour tevens een bezoek aan DeLaMar te Amsterdam.

Drew Lynch naar DeLaMar

Drew Lynch komt naar Nederland! Op woensdag 23 september 2020 staat de stand-up-comedian in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De show staat in het teken van zijn ‘Speech Therapie Tour’ waarmee de Amerikaan door heel Europa reist.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf vrijdag 20 december 2019 om 10:00 uur verkrijgbaar via Ticketmaster. Uitverkocht? Kijk hier!

Levensloop

Andrew Lynch, beter bekend onder zijn artiestennaam Drew Lynch, is een Amerikaanse stand-up comedian. Toen hij twintig was werd Lynch tijdens het sporten geraakt met een bal tegen zijn keel. Hierdoor viel hij en stootte hij zijn hoofd. Dit veroorzaakte een hersenschudding. Vervolgens is hij in slaap gevallen met zijn hersenschudding waardoor hij nu stottert.

Vier jaar later deed Drew mee aan het tiende seizoen van het televisieprogramma America’s Got Talent. Hij wilde laten zien dat je elke negatieve situatie naar iets positiefs kunt veranderen. En met succes! Momenteel heeft Andrew een goedlopend Youtube kanaal en doet hij shows over de hele wereld.

Bron: Cabaretinfo.nl

