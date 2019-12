Voormalig bevriende rappers die de strijdbijl in 2019 begroeven

Wie denkt dat ruzies in de hiphopindustrie nooit meer bijgelegd worden, is dit jaar het tegendeel bewezen. ArtiestenNieuws heeft bevriende rappers op een rijtje gezet die weer bij elkaar kwamen.

Bevriende rappers: Kanye West en Jay-Z

Ooit waren zij dikke maatjes, en noemden elkaar zelfs ‘broeders’. Net als echte broers raken Kanye West en Jay-Z ook regelmatig met elkaar in conflict, maar komen hier ook altijd weer bovenop.

Echter, toen Kanye na het zoveelste akkefietje zijn frustraties botvierde op Jay Z’s vrouw en kind, leek dat het definitieve einde van hun knipperlicht-vriendschap.

‘What really hurt me, you can’t bring my kid or my wife into it. … We’ve gotten past bigger issues, but you brought my family into it, now it’s a problem with me’, Aldus Jay-Z in een podcast.

Tegen alle verwachting in lijken de ‘broeders van andere moeders’ hun ruzie te hebben bijgelegd. Zo zijn de twee samen in het openbaar gespot tijdens het verjaardagsfeest van rapper Diddy.

Bevriende rappers: Willem en Big2 (The Opposites)

Willem en Twan vormden een decennium lang een van de succesvolste rapacts van Nederland: The Opposites. Aan de roem zat echter ook een keerzijde. Het succes en de bijkomende stress werd Twan uiteindelijk teveel, terwijl Willem’s vuur nog niet was gedoofd. Dit onbegrip was het begin van een jarenlang meningsverschil, waardoor hereniging lange tijd onmogelijk leekDat hun vriendschap desondanks sterker is, bewezen de mannen door afgelopen zomer als vanouds samen op te treden tijdens Lowlands en Appelsap.

Benieuwd hoe de hereniging eruit zag? Bekijk het optreden op Appelsap hieronder:

Bevriende rappers: Lange Frans en Baas B

Nog meer goed nieuws van eigen bodem. Het tweetal scoorde hits met nummers als ‘Het Land Van’, ‘Zinloos’ en ‘Moppie’, maar kreeg in 2009 bonje om zakelijke meningsverschillen. In de zomer van 2019 meldde Frans echter dat de twee weer met elkaar in gesprek zijn en zelfs nadenken over een muzikale reünie. Deze muzikale comeback kwam zogezegd in de vorm van een comeback show in de Q-Factory in Amsterdam. Daarnaast zijn de vrienden momenteel bezig met het maken van nieuwe muziek.

