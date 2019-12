Drie muzikale cadeautips voor de feestdagen

De feestdagen komen er weer aan en dat betekent dat de zoektocht naar een geschikt kerstcadeau is begonnen. Wij hebben drie muzikale cadeautips op een rijtje gezet!

Muzikale cadeautips

De dagen worden korter, de temperatuur daalt en dat betekent maar één ding: de feestdagen komen eraan! Om de zoektocht gemakkelijker te maken, hebben wij een lijst gemaakt met muzikale cadeautips voor jong én oud. Bekijk hieronder de door de redactie samengestelde top drie!

3. Een CD/Plaat

Ondanks het groeiende succes van streamingdiensten als Spotify, Tidal, Deezer en Apple Music, zijn er ook muziekliefhebbers die liever op de ouderwetse manier hun favoriete album luisteren. Voor hen die hun favoriete album het liefst integraal luisteren met een klein beetje ruis is een plaat of CD de oplossing voor het cadeauprobleem. Bekijk hier welke (hedendaagse) klassiekers online te bestellen zijn!

2. Boeken

Boeken en muziek hebben in eerste instantie niet veel met elkaar te maken. Toch is er een genre dat veel muziekliefhebbers toch wel zal bevallen: biografieën over artiesten. Zo zijn er een boeken over Metallica, John Lennon, Elton John en veel meer. Bekijk hier het hele arrangement op muzikale biografieën.

1. Tickets

Niets leuker dan het krijgen van een ticket voor het optreden van je favoriete artiest of dat ene muziekfestival. Dit cadeau staat met recht op de eerste plek, want zeg nou eerlijk: samen naar een live uitvoering gaan is het mooiste wat je een echte muziekliefhebber kan geven. Bekijk hier welke optredens volgend jaar naar Nederland komen!

Foutje gezien? Mail de redactie.​